Pełnia Bluesa #65: Los Lobos w hołdzie Los Angeles

We śnie z 27 na 28 lipca w swoim domu w Houston w Teksasie zmarł Dusty Hill, wieloletni basista i wokalista grupy ZZ Top. Informacje o śmierci 72-letniego muzyka potwierdzili jego koledzy z zespołu - Billy Gibbons i Frank Beard, odpowiednio wokalista i gitarzysta oraz perkusista.

23 lipca Dusty Hill opuścił koncert tria w Illinois z powodu problemu z biodrem (na scenie zastąpił go wówczas Elwood Francis, techniczny zespołu, pracujący z formacją od ponad 20 lat).

ZZ Top: "Show must go on"

Kilka godzin po informacji o śmierci Hilla pozostali muzycy potwierdzili, że będą kontynuować działalność ZZ Top.

"Jak Dusty stwierdził, kiedy nas opuszczał: 'Niech show trwa dalej!'. Więc... z szacunkiem, ale poradzimy sobie z tym i spełnimy jego życzenie" - napisał Billy Gibbons.

Nowym basistą został wspomniany Elwood Francis. ZZ Top w odmienionym składzie powrócili 30 lipca podczas koncertu w Tuscaloosa w stanie Alabama.

Los Lobos: Hołd dla Los Angeles

Również od 30 lipca na sklepowych półkach znajdziemy nowy, 17. studyjny album Los Lobos - "Native Sons". Pochodzący z Los Angeles zawsze inspirowali się swoim otoczeniem, domem. Na krążku postanowili pokazać te wpływy, nagrywając własne wersje hitów zespołów z tego miasta.

"Native Sons" zawiera 13 kompozycji znanych artystów takich, jak Buffalo Springfield, Jackson Browne czy The Beach Boys. Jedyną oryginalną kompozycją jest piosenka tytułowa.

Materiał nagrano w ubiegłym roku, podczas lockdownu. "Pracowaliśmy naprawdę ciężko" - mówili członkowie Los Lobos.

Larkin Poe: W drodze kolejna płyta

A co słychać u sióstr z Larkin Poe? Rebecca & Megan Lovell do pracy nad najnowszym albumem zaprosiły Nu Deco Ensemble. 17 września w sprzedaży nagranie koncertu "Paint The Roses".



