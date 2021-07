Pełnia Bluesa #63: Urodzinowy Santana i Stonesi w Brazylii

"Blues był moją pierwszą miłością. To była pierwsza rzecz, o której powiedziałem: 'O rany, to są rzeczy'. Po prostu brzmiało to tak surowo i szczerze, uczciwie. Od tego czasu zacząłem się buntować" - brzmi jeden z najpopularniejszych cytatów Carlosa Santany.

Ten pochodzący z Meksyku wokalista i gitarowy wirtuoz 20 lipca skończył 74 lata. Z tej okazji w Pełni Bluesa wspominamy debiut założonej przez niego grupy. Już okładka płyty "Santana" przykuwa wzrok. Lwa z szeroko otwartą paszczą zaprojektował Lee Conklin - artysta znany z projektów psychodelicznych plakatów tworzonych w późnych latach 60.

Wideo Persuasion ~ Santana

Krążek wypuszczono 30 sierpnia 1969 roku. Ponad połowa utworów to kawałki instrumentalne. Zgodnie z sugestią menedżera Billa Grahama, znajdziemy tam również bardziej konwencjonalne piosenki.

W 2003 debiut grupy sklasyfikowano na 150. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

Wideo Shades of Time ~ Santana

Samantha Fish: Nadchodzi nowe

Utalentowana, pewna siebie i uwodzicielska - taka jest Samantha Fish. Na początku lipca piosenkarka zapowiedziała nowy album, wypuszczając singiel "Twisted Ambition". "Faster" na sklepowych półkach znajdziemy 10 września.

"Chodzi o odwrócenie struktury władzy, dynamiki w twoim życiu. Świat czy pojedyncza osoba mogą chcieć obniżyć twoją wartość. Przejmij kontrolę nad własnym życiem i daną sytuacją" - tak Fish mówiła o płycie.

Clip Twisted Ambition

Ze Stonesami do Brazylii

Z racji wakacji możemy przenieść się na koncert prosto na plażę Copacabana w Rio de Janeiro. To właśnie tam, 18 lutego 2006 roku, Stonesi dali swój największy koncert. Według organizatorów, Jaggera i spółkę przyszło posłuchać około półtora miliona fanów. Show ukazał się na DVD w 2007 roku, ale w lipcu tego roku panowie postanowili wydać go ponownie, we wzbogaconej wersji.

Wideo The Rolling Stones - You Got Me Rocking (Live On Copacabana Beach)

Nowy-stary album zawiera cztery dodatkowe utwory: "Tumbling Dice", "Oh No, Not You Again", "This Place is Empty" i "Sympathy For The Devil". W czteropłytowej edycji deluxe znajdziemy też książeczkę w twardej oprawie i nigdy niepublikowane nagrania z show w Salt Lake City.

"Nie, żebyśmy nie byli przyzwyczajeni do grania największych koncertów na świecie, ale muszę przyznać, że Rio dało radę" - mówił o pamiętnym występie Keith Richards.

