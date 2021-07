Pełnia Bluesa #61: Włoskie wakacje

A gdyby tak przenieść się do słonecznej Italii i posłuchać tamtejszej gitarowej muzyki? Wychodzimy temu naprzeciw. Wakacyjne, #61 wydanie Pełni Bluesa nagrane w Alberobello w całości poświęcamy włoskim artystom. Czym wyróżnia się współczesne pokolenie wykonawców?

Maneskin podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie AKPA

Eliana Cargnelutti to niespełna 32-letnia gitarzystka i wokalistka z miasta Udine. Nazywają ją nadzieją włoskiego blues rocka.

#61 Pełnia Bluesa: Włoskie wakacje

W maju po kilku latach przerwy wydała kolejny album zatytułowany "Aur", czyli "złoto". Kolor ten jest motywem przewodnim w teledysku do piosenki "Who is the Monster". Pojawia się także na okładce płyty.

Co warto podkreślić, sama artystka odpowiada też za produkcję swojego albumu, co daje jej - naturalnie - więcej niezależności i wolności twórczej.

Eliana Cargnelutti Who is the Monster?

Dzielił scenę z najlepszymi

Dany Franchi scenę dzielił z jednymi z najlepszych żyjących legend bluesa - Ronniem Earlem czy Kimem Wilsonem i The Fabulous Thunderbirds. Grał też na wielu prestiżowych festiwalach, a wszystko to mimo młodego wieku, bo Franchi przyszedł na świat w 1990 roku w Genui.

Muzykował od dziecka. Na gitarze i perkusji zaczął grać, mając 8 lat. Od zawsze chciał być profesjonalistą. To mu się udało. Ukończył prestiżowy CPM - Music Institute w Mediolanie. Solowym krążkiem zadebiutował w wieku 21 lat.



Dany Franchi - Problem Child (Official Video)

W 2016 roku Dany poleciał do Memphis, by reprezentować Włochy na "International Blues Challenge". Awansował do półfinału.



"To fantastyczny gitarzysta i piosenkarz z duszą. Profesjonalista!" - tak ocenił go Kirk Fletcher.

Big Town Playboy

Posłuchaj całej playlisty Pełni Blues #61!

Maneskin: Ich nie mogło zabraknąć

Myśląc o współczesnym - szeroko pojętym - gitarowym graniu, nie mogło zabraknąć Maneskin. Zwycięzcy tegorocznej Eurowizji 26 czerwca wystąpili jako gość specjalny Polsat SuperHit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie.

Maneskin na scenie zagrali swój eurowizyjny przebój "Zitti e buoni" oraz utwory "I Wanna Be Your Slave" i "Lividi sui gomiti".

Na scenie zagrali swój eurowizyjny przebój "Zitti e buoni" oraz utwory "Lividi sui gomiti"i "I Wanna Be Your Slave".

Po wykonaniu "I Wanna Be Your Slave" wokalista, Damiano David pocałował przyjaciela z zespołu i zwrócił się do fanów z ważnym apelem.



Polsat SuperHit Festiwal 2021: Måneskin - I Wanna Be Your Slave

"Wierzymy, że doczekamy czasów, że każdy będzie mógł to zrobić bez żadnych obaw. Wszyscy powinniśmy być całkowicie wolni i być tymi, kim - ku**a - chcemy być! Dziękujemy, Polsko. Miłość nigdy nie jest czymś złym!" - powiedział.