Pełnia Bluesa #57: Lider ZZ Top na pustyni

"Miażdżące riffy i solówki przedzierające się przez 12 kawałków. Właśnie tego powinieneś oczekiwać od Billy'ego Gibbonsa" - brzmi jedna z zagranicznych recenzji nowego albumu lidera ZZ Top. "Hardware" to pozycja obowiązkowa dla fanów rocka i bluesowych brzmień. W dzisiejszej Pełni Bluesa - dotrzymując słowa - przyjrzymy się też twórczości Howlin' Wolfa, wspominając go przy okazji rocznicy urodzin.

Billy Gibbons prezentuje solowy album /Jason Kempin /Getty Images

Reklama

Od piątku 4 czerwca na sklepowych półkach obecny jest wyczekany przez nas krążek lidera ZZ Top. Billy Gibbons przygotował 12 kompozycji, które trafiły na trzecią solową płytę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #57 Pełnia Bluesa: miażdżące riffy na nowym albumie Billy’ego Gibbonsa INTERIA.PL

Reklama

"Hardware" nagrano w Escape Studio na kalifornijskiej pustyni, niedaleko Palm Springs. Wyprodukowali go Gibbons wspólnie z Mattem Sorumem i Mikiem Fiorentino, pod okiem inżyniera dźwięku Chada Shlossera.

Jedenaście z utworów jest autorskich. Wyjątek stanowi "Hey Baby, Que Paso", oryginalnie nagrane przez Texas Tornados. Z kolei tytuł krążka to hołd dla legendarnego inżyniera nagrań, nieżyjącego już Joe Hardy'ego, który współpracował z Gibbonsem i ZZ Top od połowy lat osiemdziesiątych.



Wideo Billy F Gibbons - Hey Baby Que Paso (Official Audio)

"Pustynne otoczenie, pełne ruchomych piasków, kaktusów i grzechotników, tworzy tło, które ma odzwierciedlenie w dźwiękach" - tak Gibbons określił jedne z wielu inspiracji pomocnych w powstawaniu materiału.

Clip Billy Gibbons West Coast Junkie

50 lat ZZ Top 1 / 12 ZZ Top to amerykańskie, pochodzące z Teksasu trio, które tworzy muzykę spod znaku hard rocka, bluesa i południowego rocka, w ich muzyce słychać też wpływy boogie. W tym roku zespół obchodzi 50. rocznicę swojego istnienia. Muzycy uczczą to w maju podczas trzech teksańskich koncertów. Źródło: Getty Images udostępnij

Urodzinowy wilk

Obiecałam, że powiemy więcej o muzyce Howlin' Wolfa. Jest do tego znakomita okazja. 10 czerwca mija kolejna rocznica urodzin legendarnego bluesmana. Chester Arthur Burnett na świat przyszedł w 1910 roku.

W Pełni Bluesa przyglądamy się m.in. "I Ain't Superstitious" nagranej w 1962 roku. Howlin' Wolf sięgnął po coś bardziej wyrafinowanego. Piosenka skomponowana przez Willy'ego Dixona stała się standardem bluesowym, mimo początkowego braku sukcesu.

W 2017 roku wprowadzono ją do Blues Hall of Fame.



Wideo Howlin' Wolf - I Ain't Superstitious (1961)

W 1964 roku Wolf nagrał nieśmiertelną "Killing Floor". To - bez wątpienia - jeden z najważniejszych utworów w jego karierze, w którym na gitarze akustycznej pojawia się Buddy Guy. Singlem zainspirowali się Jimi Hendrix i Led Zeppelin. Ten pierwszy oczarował nią Erica Claptona wkrótce po przybyciu do Londynu. Zeppelini "wzięli ją" za podstawę do zbudowania "The Lemon Song".

Wideo Howlin' Wolf- Killing Floor

Posłuchaj całej playlisty Pełni Bluesa #57!