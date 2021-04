Pełnia Bluesa #51: Powrót Imeldy May

Po kilku singlach promujących w końcu poznaliśmy całość nowego albumu Imeldy May. Na "11 Past the Hour" pojawili się m.in. Noel Gallagher, Miles Kane czy Ronnie Wood, a płytę promuje nawet... tata artystki. W #51 Pełni Bluesa znów cofniemy się o kilkadziesiąt lat, a wszystko po to, by urodzinowo wspomnieć Duke'a Ellingtona.

Imelda May prezentuje nowy album /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Reklama

16 kwietnia - po czterech latach przerwy - Imelda May wypuściła nowy album. "11 Past the Hour" - jak sama mówi - to jej prawdziwe emocje, które chciała przekazać fanom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #51 Pełnia Bluesa: Powrót Imeldy May i urodziny kolejnej muzycznej legendy INTERIA.PL

Reklama

Na płycie - niestety - znajdziemy zaledwie kilka mocnych pozycji, jak "Just One Kiss" z Noelem Gallagherem i Ronniem Woodem, "Breathe" czy "Never Look Back", ale - co warto docenić - w jej promocji pomaga nawet... tata May.

Fani dawnych kompozycji wokalistki kojarzonej niegdyś z rockabilly muszą mieć świadomość, że te czasy już nie wrócą. Sama May podkreśla zakończenie przygody z takimi brzmieniami.

Urodziny kolejnej legendy

W ubiegłym tygodniu urodzinowo wspominaliśmy Ellę Fitzgerald. Tym razem czas na inne, wielkie nazwisko - Duke'a Ellingtona. 29 kwietnia fani jazzu będą świętować kolejną rocznicę jego urodzin. Wielki kompozytor i pianista przyszedł na świat w 1899 roku.

Utalentowany, pomysłowy, charyzmatyczny. Doceniany również po śmierci.

Wideo Duke Ellington, "Take the A Train"

Można powiedzieć, że historia jego orkiestry to - na dobrą sprawę - historia jazzu.

"Największym darem Duke'a Ellingtona była z pewnością owa dynamiczna wola, z jaką narzucał on swoje pomysły muzykom, wywołując w nich równocześnie wrażenie, jakby w gruncie rzeczy pomagał im tylko wyzwolić i rozwinąć ukryte w nich siły" - pisał krytyk Joachim Ernst Berendt.

W "Pełni Bluesa" również gość. O swoich piosenkach kilka słów powie Paweł Szymański, któremu pierwszych lekcji na harmonijce udzielał sam Sławek Wierzcholski.

Posłuchaj całej playlisty Pełni Bluesa #51!