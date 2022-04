Wielokrotnie nagradzany bluesowy gitatrzysta, wokalista i tekściarz - Larry McCray wypuścił nowy album. 25 marca na sklepowych półkach, pod szyldem wytwórni Keeping The Blues Alive Joe Bonamassy, ukazała się płyta "Blues Without You".

Na krążku znajdziemy 12 utworów, za których produkcję również odpowiada Bonamassa oraz Josh Smith. Ba, Bonamassa nawet zagrał. Gościnnie pojawili się też Warren Haynes, Joanna Connor i Reese Wynans.

Wideo Larry McCray - "Down To The Bottom" feat. Warren Haynes - Official Music Video

Larry McCray już od lat nie wychodzi z formy. Występował z najlepszymi - B.B. Kingiem, Buddym Guyem, Albertem Kingiem, Johnem Mayallem, Johnnym Winterem, Robertem Crayem i innymi.

Gra współcześnie i świeżo, jednocześnie oddając hołd przeszłości. Tym zdaniem można podsumować "Blues Without You".

Nowy singiel Fantastic Negrito

Kilka dni temu ukazał się kolejny, trzeci singiel zapowiadający nowym album Fantastic Negrito - "White Jesus Black Problems".

Wideo Fantastic Negrito - Trudoo (Official Video)

Premiera płyty 3 czerwca. A my możemy sprawdzić, jak gra i wygląda "Trudoo", bo w pakiecie z piosenką również teledysk.

Festiwal Bluestracje. Kto zagra?

Chorzowskie Bluestracje powracają. Wszyscy fani bluesa będą mogli spotkać się już 22 kwietnia w MDK Batory. Zagrają wtedy przedstawiciele tegorocznej trasy Blues Caravan - Whitney Shay, Will Jacobs i Katie Henry - świeża, bluesowa krew. Wystąpią zarówno osobno, jak i razem, w konwencji jazz session.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #97 Pełnia Bluesa: Nowy album McCraya i powrót Bluestracji Interia.tv

Katie Henry porusza się w klimatach rocka, roots, R&B, soulu, funku i popu. Niektórzy porównują ją do Janis Joplin. Na koncie ma dwa albumy - "High Road" z 2019 roku oraz wydany w styczniu tego roku przez wytwórnię Ruf "On My Way".

Will Jacobs reprezentuje młodą scenę soul-bluesową i R&B prosto z Chicago. Znany głównie ze swych występów na żywo - pełnych prawdziwej pasji.

Z kolei Whitney Shay nazywana jest "kulą ognia z San Diego". I wszystko się zgadza - ogniste włosy i odważne sukienki, to właśnie ona. Póki co wydała jeden album "A Woman Rules The World". Aktualnie pracuje nad kolejnym.