Kilka dni temu premierę miał teledysk do piosenki "Cheerful" z debiutanckiej płyty Macieja Kręca "Brothers & Friends", która ukazała się w maju ubiegłego roku.

Utwór ten warto przypomnieć, gdyż śpiewa go kalifornijska wokalistka Debi Ruud. Z kolei zaś sam album zdobył tytuł Płyty Roku 2022 w ankiecie BLUES TOP, a także był nominowany do nagrody Fryderyk 2023.

Wideo Maciej Kręc feat. Debi Ruud "Cheerful" (Official Video)

Maciej Kręc od 30 lat współtworzy poznański zespół Blues Flowers, w którym pełni rolę gitarzysty basowego i kontrabasisty. Pomysł nagrania materiału pod własnym nazwiskiem powstawał od dawna w jego głowie, ale konkretnego kształtu nabrał po ważnej dla niego podróży na południe Stanów Zjednoczonych. Podczas niej dotknął, zobaczył i usłyszał świat, który jako muzyk bluesowy do tej pory mógł sobie tylko wyobrażać.

Reklama

- Ponad rok temu przy premierze płyty "Brothers & Friends" napisałem, że chcę przygotować klip do każdego utworu z płyty. Debi Ruud to wokalistka zupełnie w Polsce nieznana. Mieszka w kalifornijskim Fresno, gdzie prowadzi Fresno Music Academy & Arts. Świetnie śpiewa i czuje country music, co słychać w nagraniu. Debi jest uśmiechniętą i bardzo pozytywną osobą i mam nadzieję, że tak samo jak mnie, wprowadzi was w pozytywny nastrój - mówił Kręc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #158 Pełnia Bluesa: Beth Hart powróci do Polski. Zagra w trzech miastach Interia.tv

Beth Hart powróci do Polski. Gdzie zagra?

Jako czterolatka odkryła miłość do muzyki. Najpierw zgłębiała tajniki muzyki klasycznej, zachwycając się fortepianowymi dziełami Bacha, Mozarta i Beethovena, następnie odkrywając dorobek Etty James ( posłuchaj! ), Otisa Reddinga ( posłuchaj! ) czy grupy Led Zeppelin.



Wideo Beth Hart - Good Times Bad Times (A Tribute To Led Zeppelin)

Mowa o Beth Hart, która jesienią kolejny raz zawita do Polski. W listopadzie zagra w Szczecinie (22.11), Wrocławiu (24.11) oraz Gdyni (26.11). Bilety jeszcze są, ale zostały pojedyncze miejsca, więc jeśli ich nie macie, polecam się spieszyć.