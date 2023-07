Willie Dixon - pionier chicagowskiego bluesa, autor tekstów, aranżer, procudent kultowej Chess Records, filantrop i muzyk, którym do dziś inspirują się miliony przyszedł na świat 1 lipca 1915 roku w Vicksburgu w stanie Missisipi.

Wideo The Little Red Rooster

Przez lata współpracował z cała plejadą gwiazd.

Nazwiska? Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Otis Rush, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Koko Taylor, Little Milton, Led Zeppelin, Eddie Boyd, Jimmy Witherspoon, Lowell Fulson, Willie Mabon, Memphis Slim, Johnny Winter.

#156 Pełnia Bluesa: Willie Dixon urodzinowo. Pomagał największym

Epizod bokserski

Muzyka nie była jego jedynym zainteresowaniem. Dixon miał też epizod bokserski, co dla wielu może okazać się zaskakujące. W swoim życiu ojcem został 12 razy.

W 1994 roku wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame.

Na playliście klasyki, które zna każdy fan bluesa, m.in. "Little Red Rooster".