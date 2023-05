Blues Music Awards gromadzi bluesowych artystów, przedstawicieli branży i fanów z całego świata, aby docenić najlepsze nagrania i występy z poprzedniego roku.

BMA są powszechnie uznawane za najwyższe wyróżnienie przyznawane muzykom bluesowym.

Blues Music Awards 2023. Przoduje Eric Gales

Przyjrzymy się tym najciekawszym i najważniejszym kategoriom.

BB King Entertainer of the Year - tu nominowani są: Bobby Rush, Eric Gales, Mr. Sipp (Castro Coleman), Sugaray Rayford i Tommy Castro. Pełnia Bluesa stawia na Erica Galesa.

Wideo Eric Gales - I want my Crown (Feat. Joe Bonamassa) - Official Music Video

Album roku? Nominowane są następujące krążki: "The Blues Don't Lie" - Buddy Guy, "Hard Times" - John Primer, "Done Come Too Far" - Shemekia Copland, "May Be the Last Time" - John Németh, "Leave the Light On" - The Love Light Orchestra. Pełnia Bluesa stawia na Buddy Guya.

Piosenka roku? "Great Minds Drink Alike" - Jeff Schroedl, "I Want My Crown" - Eric Gales, Joe Bonamassa, & James House, "The Blues Don’t Lie" - Tom Hambridge, "The Last Time" - John Németh, "Too Far To Be Gone" - John Hahn & Will Kimbrough. Naszym faworytem jest - ponownie - Eric Gales.

Gales ma też szansę na zgarnięcie statuetki za najlepszy blues rockowy album. Jego "Crown" konkuruje z "Devil May Care" - Tinsleya Ellisa, "Highs & Lows" - Bernarda Allisona, "I Got Love" Alberta Castiglii oraz "Open Road" Colina Jamesa.

Wideo Highs & Lows

Kto dostanie Koko Taylor Award?

W kategorii blues rockowy artysta nominowani zostali: Albert Castiglia, Joanne Shaw Taylor,Tinsley Ellis, Tommy Castro i Walter Trout. My trzymamy kciuki za Joanne Shaw Taylor.

Z kolei w kategorii najlepsza bluesowa artystka (Koko Taylor Award) nominowane są: Deitra Farr, Diunna Greenleaf, Rhiannon Giddens, Rory Block i Sue Foley.

Zespół roku? Anthony Geraci & The Boston Blues Allstars, John Németh and the Blue Dreamers, Rick Estrin and the Nightcats, Southern Avenue, Tedeschi Trucks Band. Pełnia Bluesa stawia na Ricka Estrina.

Posłuchaj #149 Pełni Bluesa na Spotify .