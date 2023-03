142 Pełnia Bluesa: MAN'iek: Eksperymentujemy, ale nie zostawiamy bluesa

MAN'iek to autorski projekt, spojrzenie na świat w bluesowym wymiarze i współczesnej estetyce. Tworzą go Tomasz Szczęsny - muzyk gitarzysta, producent muzyczny, Paweł Szczubiał - muzyk, akustyk, studyjny realizator oraz Marian Macioł - akustyk, muzyk, gitarzysta, przyjaciel i dobry duch środowiska bluesowego, legenda koncertowych brzmień lat 90. m.in zespołu Dżem. Swego czasu nagłaśniał Tinę Turner i ZZ Top, a Lecha Janerkę w wojsku namówił do gry na basie.

Niedawno dołączył do nich wokalista Adrian Szupke.

W ubiegłym tygodniu panowie wydali kolejny singiel "Otwórz Oczy". Hipnotyczny vibe z bluesowym pomrukiem, mocna liryka z przesłaniem i syntetyczne brzmienie w transowym wymiarze - to nas zaskakuje.

MAN'iek: Nie zostawiamy bluesa

"Spotyka cię co musi spotkać, byś otworzył oczy i zajrzał do środka" - tak brzmi jedno ze zdań wyjętych z tekstu piosenki.

- Przesłanie płynące z nowego singla można interpretować na kilka sposobów. To, co dla nas dobre, nie zawsze musi być przyjemne. To jego główna idea. (...) Idziemy w mainstream, eksperymentujemy, ale nie zostawiamy bluesa - podkreślają w rozmowie z Interią Szczęsny i Szczubiał.

Zapowiadają także koncerty oraz płytę live zarejestrowaną podczas nich.

