Projekt Soul Friends powstał w Warszawie z inicjatywy Marka Gołębiewskiego (Restless) i Mirka Gila (Believe, Mr.Gil, ex-Collage). Płyta jest złożona z autorskich kompozycji Marka Gołębiewskiego, który odpowiada za muzykę, teksty, wszystkie gitary oraz wokale. Sekcja rytmiczna to perkusista Roberta Qba Kubajek (Róże Europy, Hetman, Closterkeller, TrzyCzwarte, AllMyLife Dive, Believe, Mr Gil) i Michał Zawadzki (Restless, Antigama).

Od 3 marca na sklepowych półkach jest ich płyta "Travellin' High and Low".

Wideo Travellin' High&Low - SOUL FRIENDS

- Chciałem dotknąć brzmień, za którymi przepadam od małego - południa USA. Na początku miała być to wyłącznie solowa praca, ale - koniec końców - spędziliśmy w studiu fantastyczny czas we 4. Złapaliśmy niesamowite porozumienie dusz, emocji, muzyki stąd nazwa Soul Friends - podkreśla Gołębiewski.

Reklama

Soul Friends: Nasze teksty pokazują różne strony życia

Jak dodaje, kolejność utworów na albumie jest dla niego ważna.

- Z każdym następnym oswajałem się, że pracujemy wspólnie z zawodowymi muzykami. Projekt ten to spełnienie życiowego marzenia.

Co artysta przekazał w tekstach?

- Mówią m.in. o wzlotach i upadkach w życiu. Pisałem o odwadze, o tym, że warto iść do przodu, łapać chwile, ale też jak to jest, gdy ktoś podcina ci skrzydła. Z kolei "Wild & Free" stworzyłem dla synów, by pamiętali, żeby w tym, co robią nigdy nie zatracili wolności.

Posłuchaj całej rozmowy poniżej: