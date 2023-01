Po sukcesie debiutu "Lost Trail" wydanego w 2018 roku panowie z Yellow Horse wypłynęli na szerokie wody.

W twórczości pokazują, że mogą grać jak Creedence Clearwater Revival, nie tracąc przy tym oryginalności i swobody. Przetrwali pandemię i teraz - nieprzerwanie koncertując - powracają z nowym materiałem.

Kilka dni temu ukazał się ich nowy singel "Without Your Love".

Wideo