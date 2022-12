Rita Engedalen pochodzi z Norwegii. Jej twórczość, na którą wpływ miały m.in. Ma Rainey czy Billy Holiday, doceniają zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym roku powróciła do nas z albumem "Sun Will Come". Piosenki na nim odzwierciedlają prawdziwy blues Delty, Louisiana blues i country blues.

Czeka na nas 11 kawałków z jej hipnotyzującym, głębokim głosem. Doskonale wyeksponowany on jest choćby w kawałku otwierającym płytę - "Let's Go Down and Pray", gdzie towarzyszy jej wyłącznie akustyczna gitara. Z kolei kawałek "Sunshine Devil" ma dudniący wręcz bas i żywą perkusję korespondującą z tytułem.

Naszym faworytem jest "North Mississippi Blues" - iście rockowy, gdzie znów prym wiodą gitara i perskusja. Engedalen śpiewa o małym miasteczku i pewnej chacie na północy stanu.

Wideo North Mississippi Blues

Krążek "Sun Will Come" jest spójny od pierwszej do ostatniej minuty. Jeśli kochacie bluesa w prawdziwym tego słowa znaczeniu, usłyszycie, jak w kilkadziesiąt minut można pokazać tak wiele jego odcieni.

"Bluesa możesz grać, jeśli miałeś złamane serce"

W Pełni Bluesa również kącik urodzinowy. 11 grudnia 1926 roku na świat przyszła Big Mama Thornton. Niektóre z jej piosenek, jak chociażby "Hound Dog" podbiły listy przebojów i rozeszły się w milionach kopii.

"Biały lub czarny, bogaty lub biedny. Jeśli kiedykolwiek miałeś złamane serce, masz prawo śpiewać bluesa" - tak mówiła.

Big Mama Thornton odeszła 25 lipca 1984 w Los Angeles.