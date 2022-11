#123 Pełnia Bluesa: Larkin Poe zapowiadają nowy album

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

Larkin Poe powraca z nowym albumem. 11 listopada na sklepowych półkach "Blood Harmony", który to dla sióstr z zespołu jest kolejnym, podjętym z dumą, krokiem w ich karierze. W #123 Pełni Bluesa przyglądamy się singlom promującym płytę. Sięgamy również po "The Wilderness Of Mirrors" The Black Angels.

Zdjęcie Larkin Poe powracają z albumem "Blood Harmony" / materiały promocyjne