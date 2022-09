MAN'iek to autorski projekt, spojrzenie na świat w bluesowym wymiarze i współczesnej estetyce. Tworzą go Tomasz Szczęsny - muzyk gitarzysta, producent muzyczny, Paweł Szczubiał - muzyk, akustyk, studyjny realizator oraz Marian Macioł - akustyk, muzyk, gitarzysta, przyjaciel i dobry duch środowiska bluesowego, legenda koncertowych brzmień lat 90. m.in zespołu Dżem. Swego czasu nagłaśniał Tinę Turner i ZZ Top, a Lecha Janerkę w wojsku namówił do gry na basie.

MAN'iek z nowym singlem. Powstał we współpracy z muzykiem z Chicago

Niedawno wydali kolejny singel. "Mój Dom" otwiera kolejny etap artystycznej drogi i jest zapowiedzią trasy koncertowej za oceanem.

Reklama

Wideo MAN'iek feat. Robur - Mój dom

Powstał we współpracy z Roburem, czyli Robertem Cesarzem - muzykiem, tekściarzem i wokalistą związanym z chicagowską sceną rockową i alternatywną.

- Bawimy się formą. U nas niekoniecznie dwa plus dwa równa się cztery - podkreśla Paweł Szczubiał.

- Trudno ograniczać się do dwudziestoczterotaktowego bluesa. Czerpiemy z wielu nurtów, dlatego różne kawałki mają różne stylistyki. Inspirują nas też nowe brzmienia generowane z elektroniki - dodaje Tomek Szczęsny.

CAŁA ROZMOWA PONIŻEJ: