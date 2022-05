Pseudonim wziął prawie dekadę temu... od nazwy czapki, o czym opowiada w rozmowie z nami. Po udanym debiucie w YouKnowMe Records Żyńy - multiinstrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu ze specjalizacją gitary jazzowej - powraca z nowym wydawnictwem.

- To dla mnie szczególnie ważna płyta, bo udzielam się nie tylko instrumentalnie, ale też wokalnie. Niby nie śpiewam, ale zawsze ciągnęło mnie w te rejony. Wcześniej wykorzystywałem sample - bardzo krótkie, przetworzone - to one były głównym instrumentem wokalnym. Chciałem z tego zrezygnować, mój głos był dobrym zastępstwem. Pokonałem strach i wyszło. To krótkie, nierozbudowane zdania, nie powiedziałbym, że typowe teksty. Starałem się, by te wokale brzmiały brudno, trochę jak z winyla - opowiada nie tylko muzyk, ale też producent krążka.

Wideo ŻYŃY - Not Alone

"Słuchaczowi zostawiam dowolność interpretacji"

Tytuł płyty "All Is Fine" jest trochę przekorny.

- W taki sposób żyjemy. Mówimy sobie - "jest ok" i idziemy dalej. Posłużyłem się ironią, grą słów. W piosenkach zostawiam słuchaczowi dowolność interpretacji. Mam nadzieję, że dźwięki zawarte na płycie dotrą do poziomu jego emocji, a on "weźmie sobie" z tego, co tylko będzie chciał i czuł - wyjaśnia Żyńy.

Więcej w rozmowie poniżej.