Metallica to globalny fenomen. Jak dobrze znasz światowej sławy legendę metalu? [QUIZ]

Metallica jest fenomenem na skalę światową. To jeden z niewielu zespołów metalowych, który osiągnął globalną rozpoznawalność. Nie trzeba być miłośnikiem ciężkich brzmień, aby kojarzyć chociażby balladę "Nothing Else Matters" czy wielki przebój "Enter Sandman". Natomiast tylko wierni fani odpowiedzą na wszystkie pytania w naszym quizie. Sprawdź, jak dobrze znasz zespół Metallica.