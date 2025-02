Przed głównym występem wieczoru, oprócz Gagi, wystąpili również Ledisi , Harry Connick Jr. , Lauren Daigle i Jon Batiste , którzy wykonali doroczne wersje hymnów narodowych " Lift Every Voice and Sing " i " America the Beautiful ".

Przypomnijmy, że w na początku 2017 roku Lady Gaga miała swój moment na Super Bowl LI Halftime Show. To właśnie wtedy artystka zaśpiewała "God Bless America" oraz cover "This Is Your Land", stojąc jednocześnie na dachu stadionu w Houston, otoczona flotą dronów. Następnie artystka wykonała swoje największe przeboje, nie tylko na scenie, ale również w powietrzu, 80 metrów nad ziemią. Wybrzmiały takie hity jak "Born This Way", "Telephone", "Million Reasons", "Poker Face" czy chociażby "Bad Romance". Kulisami przygotowań do show Gaga podzieliła się kilka miesięcy później w filmie dokumentalnym, zatytułowanym "Gaga: Five Foot Two".