2 lutego 2025 r. zaginął Łukasz Wnuk - muzyk disco polo, lokalny DJ i samorządowiec. Wyszedł z domu, aby udać się na niedzielną mszę do kościoła i ślad się po nim urwał. Policja oraz bliscy apelowali do Polaków z każdego zakątka kraju o pomoc w poszukiwaniach. 6 lutego mężczyzna odnalazł się.

Łukasz Wnuk wydał oficjalne oświadczenie. Wyjaśnił, co było powodem jego zaginięcia

Teraz sam Łukasz Wnuk postanowił wydać oświadczenie w sprawie. Po policyjnej akcji, spotkał się z ogromną krytyką i bezpodstawnym hejtem w sieci. Okazuje się, że jego zniknięcie było wynikiem złego stanu zdrowia psychicznego. Muzyk disco polo przeprosił za chaos, który wywołał. "Wiem, że to było niezrozumiałe, gdyż większość osób zna mnie jako osobę otwartą, pogodną, chętną do niesienia pomocy" - napisał Wnuk w oficjalnym komunikacie.

Mężczyzna podkreślił jednocześnie, że to nadmiar obowiązków zawodowych i brak czasu na odpoczynek spowodowały jego problemy. W dniu zaginięcia miał zupełnie stracić kontakt z rzeczywistością i przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami bez celu.

"Oddaliłem się z miejsca zamieszkania w złym stanie psychicznym, straciłem kontakt z rzeczywistością, nie odczuwałem upływającego czasu. W efekcie klika dni przemieszczałem się bez konkretnego celu. Finalnie w czwartkowy wieczór (6 lutego) trafiłem do Warszawy, gdzie poprosiłem o pomoc funkcjonariuszy policji" - wyjaśnił muzyk.

"Zdaję sobie sprawę, że to zdarzenie wywołało wiele bólu, zwłaszcza wśród moich najbliższych. Postaram się w przyszłości zrobić wszystko, by odbudować zaufanie i naprawić wyrządzone krzywdy. Proszę jednak o zrozumienie i czas — zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny " - dodał Łukasz Wnuk.

Na koniec muzyk disco polo zaapelował do obserwatorów o to, aby zwracali uwagę na swoje samopoczucie i dbali o najbliższych. "Proszę Was, dbajcie o siebie!" - podsumował Wnuk w swoim oświadczeniu.