W opublikowanym niedawno zwiastunie dokumentu "Diddy: The Making of a Bad Boy" pojawiają się wypowiedzi byłego ochroniarza, stażysty, wizażysty i producenta, które ujawniają szokujące kulisy jego działalności.

Sean Combs, znany jako Diddy, stoi w obliczu licznych oskarżeń, w tym o gwałt, molestowanie seksualne i handel ludźmi, wszystko to miało dziać się w latach 1991-2023. Jego domy były przeszukiwane przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a sam Combs został aresztowany po postawieniu mu zarzutów handlu ludźmi i działalności przestępczej. Obecnie przebywa w areszcie w Brooklynie, oczekując na proces zaplanowany na maj 2025 roku. Combs nie przyznał się do żadnych zarzutów federalnych z 2024 roku.

Dokument "Diddy, The Making of a Bad Boy", nowe oskarżenia i fakty

"Diddy: The Making of a Bad Boy" to niejedyny projekt filmowy poruszający ten bulwersujący temat. Netflix przygotowuje serial dokumentalny produkowany przez 50 Centa (właś. Curtisa Jacksona), który także zgłębia oskarżenia wobec Combsa. Z kolei ID, twórcy głośnego dokumentu "Quiet on Set" o Nickelodeonie, zamierzają wyprodukować wieloodcinkowy dokument na temat upadłego producenta muzycznego.