To właśnie w stolicy Wielkopolski świętowano 70. urodziny Wojciecha Hoffmanna , gitarzysty i lidera Turbo, a zarazem jedynego muzyka występującego w zespole od początku (1980 r.). Towarzyszą mu basista Bogusz Rutkiewicz (z przerwami od 1983 r.), wokalista Tomasz Struszczyk (od 2007 r.), perkusista Mariusz Bobkowski (2000-2001 i od 2011 r.) oraz gitarzysta Przemysław Niezgódzki (od 2018 r.).

Nie zabrakło gości specjalnych - w Poznaniu na scenie pojawili się m.in. Grzegorz Kupczyk (wieloletni wokalista Turbo, obecnie lider CETI i muzyk supergrupy Orkiestra Dorosłych Dzieci), Krzysztof Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka), brat Tomasza Struszczyka Bartosz Struszczyk, Krzysztof Śniadecki oraz... generał Rajmund T. Andrzejczak / R6. Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w młodości grał na basie w metalowym, garażowym zespole Agresor, a wśród swoich ulubionych zespołów wymienia Iron Maiden i Dream Theater. Dodajmy, że to właśnie on nagrał partie basu do intra na płytę "Blizny".