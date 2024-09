Przypomnijmy, że główną postacią powstałego w Brandon na Florydzie w latach 80., power / speed / thrashowego Nasty Savage jest wokalista Ronald Galletti alias Nasty Ronnie, którego nieokiełznane popisy na wczesnych koncertach (m.in. roztrzaskiwanie na własnej głowie telewizorów!) przeszły go legendy. W drugiej połowie lat 80. grupa wydała trzy albumy i EP-kę nakładem m.in. Metal Blade Records, po czym rozpadła się, by w następnej dekadzie od czasu do czasu wracać do koncertowania.