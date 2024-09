Informacja o śmierci Johna Davida Lepe alias Juan Brujo obiegła świat dwa dni po tym, jak w poniedziałek 16 września, Brujeria odwołała wszystkie wcześniej zaplanowane koncerty z powodu "nagłego poważnego wypadku medycznego".

"Z najgłębszym smutkiem musimy poinformować, że zmarł dziś nasz lider Juan Brujo. W poniedziałek wczesnym rankiem w Saint Clairsville w Ohio, po dniu przerwy w trasie 'Mexorcista', Juan miał zawał serca. Następnie służby ratunkowe przewiozły go do najbliższego szpitala w Wheeling w Zachodniej Wirginii, jednak, mimo wysiłków zespołu medycznego, Juan zmarł dziś rano. Rodzina, przyjaciele i koledzy z zespołu są tym zdruzgotani i chcą w spokoju opłakiwać jego śmierć, doceniając zarazem wyrazy miłości i wsparcia płynące ze strony fanów" - czytamy na oficjalnej stronie grupy Brujeria, która w ramach promocji płyty "Esto es Brujeria" (2023 r.) zagrała w czerwcu dwa koncerty w Polsce (we Wrocławiu i Krakowie).



Dodajmy, że w lipcu - również w wyniku powikłań kardiologicznych - zmarł zajmujący się samplowaniem i dodatkowymi wokalami Ciriaco "Pinche Peach" Quezada, urodzony w Meksyku, wieloletni członek grupy Brujeria, z którą związany był od 1989 roku.

Brujeria - wybuchowa mieszanka muzyki ekstremalnej i znane nazwiska pod pseudonimami

Przypomnijmy, że formację Brujeria (hiszp. czary, czarna magia, czarnoksięstwo) założono w 1989 roku w meksykańskiej Tijuanie przy granicy z USA. Zespół (z czasem osiadły w Los Angeles) powstał z inicjatywy urodzonego w Chicago Juana Brujo, kalifornijskiego basisty Fantasma (Patrick Hoed), Billy'ego Goulda alias Güero sin Fe, basisty Faith No More, oraz gitarzysty Asesino, czyli Dino Cazaresa, który mniej więcej w tym samym czasie powołał do życia Fear Factory.

Na przestrzeni lat grupa grająca wybuchową mieszankę z pogranicza death metalu i grindcore'u wielokrotnie zapadała w stan hibernacji z powodu kolejnych przetasowań w międzynarodowym składzie i zobowiązań jej członków wobec innych formacji. Tożsamość muzyków Brujerii skrywają od początku pseudonimy na wzór meksykańskich baronów narkotykowych, powszechnie wiadomo jednak, że w jej szeregach (na różnych etapach) odnajdujemy muzyków uznanych brytyjskich grup Napalm Death i Carcass, szwedzkiego At The Gates, a także Lock Up, Cradle Of Filth, Dimmu Borgir oraz wielu innych.

Od 2022 roku w składzie aktualnych podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records figuruje także wokalistka La Encabronada, czyli amerykańska aktorka Jessica Pimentel, która w popularnym serialu "Orange Is The New Black" wciela się w rolę osadzonej Marii Ruiz.

