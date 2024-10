"Lost Tribe" to tytułowa kompozycja z drugiej płyty warszawskiego zespołu, która miała swą premierę w kwietniu, a zarazem kolejny singel - po "Doom", "When The Silence Screams", "Blurry Picture" i "Voices" - do którego powstał wideoklip w reżyserii Tomka Niedzielko, gitarzysty Traces To Nowhere.

Utwór "Lost Tribe" dotyka problematyki destrukcyjnego wpływu człowieka na Ziemię. To numer minimalistyczny, oniryczny i zbudowany wokół syntetycznych dźwięków. Co nietypowe dla zespołu, brak w nim żywych instrumentów - głosowi wokalistki Karoliny Mazurskiej towarzyszy tym razem jedynie elektronika.

Traces To Nowhere - postmetalowy amalgamat

"Co zrobiliśmy Ziemi? Co możemy zrobić teraz i w przyszłości - czy jesteśmy w stanie się zatrzymać i zmienić obrany kierunek? Jeśli nie odnajdziemy w sobie odrobiny pokory, nasz los zdaje się być przesądzony. Ziemia bez nas sobie poradzi, a my...?" - zastanawia się stołeczny zespół w singlowym "Lost Tribe".

Teledysk "Lost Tribe" Traces To Nowhere możecie zobaczyć poniżej:

Traces to Nowhere - Lost Tribe

Album "Lost Tribe" nagrano studiu W Dobrym Tonie oraz w studiu na Burakowskiej pod okiem Piotrka Siwickiego i Marcina Buźniaka, który w Axis Audio zajął się również miksem i masteringiem. Partie wokalne zarejestrowano w Czułość - Studio Głosu i Kreatywności, gdzie za konsoletą zasiadła Edyta Glińska. W utworach "Voices" i "The Spring To Come" na saksofonie zagrał gościnnie Tadeusz Cieślak. Okładka to praca Kai Wielowiejskiej pod nazwą "Circle LXIII". Za oprawę graficzną odpowiada Agnieszka Niedzielko.



Traces To Nowhere to założony w 2010 roku projekt z Warszawy, którego nazwa pochodzi od tytułu pierwszego odcinka kultowego serialu "Twin Peaks" Davida Lyncha, będącego pozamuzyczną inspirację dla członków zespołu. Twórczość grupy to mieszanka post metalu i post rocka, industrialu oraz szeroko pojętej alternatywy, zahaczającej nawet o trip-hop. Utwory Traces To Nowhere to przede wszystkim ciężkie, wielowarstwowe kompozycje, wzbogacone o melodyjny wokal.



Skład formacji tworzą Karolina Mazurska (wokal), Tomek Niedzielko (gitara / syntezator), Jan Kaliszewski (bas) i Jakub Tolak (perkusja / syntezator). Prócz wydanego w tym roku albumu, Traces To Nowhere mają w swoim dorobku dwie EP-ki i debiutancki longplay "Up To The Sun" z 2018 roku.



