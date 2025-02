"Wbrew rozsądkowi. Wbrew wszystkiemu i na pohybel. Luty to, jak wiadomo, nasz ulubiony miesiąc na nowy materiał. Tym razem postanowiliśmy dać z siebie wszystko i w rok od 'Born Triumphant' prezentujemy wam nasz nowy singel 'Primarch' ! To zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa, które już wkrótce ujrzy światło dzienne" - czytamy na oficjalnej stronie stołecznej formacji w mediach społecznościowych.

"Utwór 'Primarch' opowiada o Angronie, znanym jako Czerwony Anioł, jednym z dwudziestu synów Imperatora. Przed odnalezieniem przez Imperium dorastał w niewoli, zmuszony do walki jako gladiator, co ukształtowało jego brutalną naturę. Jako Patriarcha Pożeraczy Światów wyróżniał się dzikością i okrucieństwem, przewyższając w tym wszystkich swoich braci. Podczas Herezji Horusa porzucił Imperatora, ulegając swojej niepohamowanej żądzy krwi i zniszczenia. Ostatecznie oddał duszę Khorne'owi, władcy czaszek, stając się jego najpotężniejszym czempionem" - swoistą fabułę singla "Primarch" przybliża Chainsword.

Na EP-ce "Chapter XII" znajdziemy siedem utworów. Pięć z nich to nowe kompozycje o tematyce Warhammer 40K. Dwa pozostałe ( "Good Mourning, Vietnam" i "Fox, Rats, Blood & Guts" ) to utwory, które ze względu na limit czasowy winylowego nośnika nie zmieściły się na płycie "Born Triumphant". Wymienione kompozycje traktować będą, odpowiednio, o wojnie w Wietnamie i II wojnie światowej w północnej Afryce.

Materiał zarejestrowano głównie (partie perkusji i gitar) pod okiem Mikołaja Kiciaka w Sound Of Records Studio , a zmiksowano - tak jak i poprzednie płyty Chainsword - we współpracy z Haldorem Grunbergiem w Satanic Audio . Wyjątkiem były partie wokalne i dodatkowe ścieżki gitar, które utrwalono w Primate 666 Studio . Okładkę "Chapter XII" zaprojektował Paweł Mioduchowski (Miodek Art) , grający na gitarze wokalista stoner / doommetalowe grupy Dopelord z Lublina. Premierę nowej EP-ki Chainsword zaplanowano na 6 maja.

"Chainsword powstał, by toczyć wojnę. To pięcioosobowa brygada stworzona, by podsycać płomień konfliktu i szerzyć death / doommetalową pożogę, krocząc drogą mającą na celu sprowadzenie na koncertową scenę piekła wojny. Dołączcie do ofensywy!" - własnymi słowami wzywają legiony wyznawców muzyki metalowej ciężkiego kalibru członkowie warszawskiego kwintetu.