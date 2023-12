"Show z gatunku tych nie do zapomnienia" - tak koncert w Warszawie zapowiadają organizatorzy.

W ramach trasy "Unliving Pictour Show '24" Lordi zaprezentują się 21 marca 2024 r. w klubie Progresja. Bilety trafią do sprzedaży 19 grudnia o godz. 10. Wejściówki będą dostępne w cenie 109/119 zł (przedsprzedaż), 130 zł (w dniu koncertu).

Heavymetalowe potwory z Finlandii promować będą wydany na początku roku album "Screem Writers Guild".

Lordi straszą już ponad 20 lat. Gdzie odbędzie się koncert w Polsce?

Zespół Lordi powstał w Rovaniemi z inicjatywy wokalisty, autora tekstów, pomysłodawcy i projektanta ekstrawaganckich kostiumów, występującego pod pseudonimem Mr Lordi. Lordi początkowo było solowym projektem absolwenta szkoły filmowej i zawodowego charakteryzatora, który czerpał inspirację ze świata horroru i stylistyki spopularyzowanej przez zespół Kiss.

Świat usłyszał o zespole w 2002 roku, gdy po kilku latach poszukiwania wytwórni płytowej Lordi wydało swoją debiutancką płytę "Get Heavy", a promujący ją singel "Would You Love a Monsterman" wspiął się na sam szczyt fińskiej listy przebojów.

Podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2006 horror-rockmani nadspodziewanie zdeklasowali popową konkurencję, z utworem "Hard Rock Hallelujah" zdobywając wówczas najwyższy wynik punktowy w całej historii tego festiwalu.

Lordi w 2019 r. był jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą. Grupa regularnie pojawia się nad Wisłą również na klubowych koncertach.



Po ostatnich zmianach składu Lordi tworzą: Mr Lordi (wokal), Hella (klawisze), Mana (perkusja), Hiisi (bas) i Kone (gitara), który w 2022 r. zastąpił Amena.