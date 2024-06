"Piknikowy, międzypokoleniowy klimat Co Jest Grane Festival jest niewątpliwie wyróżnikiem na festiwalowej mapie Polski. Nic dziwnego, że odbywający się w przepięknym parku w samym centrum Warszawy festiwal ma rzeszę stałych fanów, którzy przychodzą z całymi rodzinami. Tegoroczna edycja zapowiada się wspaniale" - zapowiadali organizatorzy.

Pierwszego dnia wystąpili Krzysztof Zalewski, Ørganek z projektem MTV Unplugged, The Dumplings, Margaret, Błażej Król, Kim Novak, KAMP!, Kasia Lins, Julia Kamińska i A_GIM.

Co Jest Grane Festival 2024 - dzień pierwszy. Zalewski, Organek, Margaret i inni

W tym roku na festiwalu oprócz sceny głównej na terenie imprezy stanę druga, taneczna scena - Hyundai POWER STAGE, na której zaprezentowały się czołowe zespoły muzyki elektronicznej i alternatywnej.

Co Jest Grane Festival zakończył się w nocy z soboty na niedzielę koncertem Vito Bambino. Drugiego dnia fani mogli zobaczyć także Natalię Przybysz, Karaś/Rogucki, Darię ze Śląska, Smolik // Kev Fox, Novikę, Dziwną Wiosnę, RAT KRU i TACET by Wojtek Urbański.

Specjalnym projektem przygotowanym na festiwal był kolektyw Women's Voices - mentorką zespołu jest od początku Paulina Przybysz. W tym roku u jej boku pojawiły się Ania Karwan, Renata Przemyk, Dagadana, Ifi Ude, Justyna Święs i Anna Maria Jopek.

Co Jest Grane Festival 2024 - dzień drugi. Natalia Przybysz, Vito Bambino i specjalny projekt Women's Voices

"Nie ma muzyki, która nie nosi w sobie wpływów innych kultur. Chcemy to celebrować, oswajać to, co wywołuje strach i skupiać się na tym, co ważne dla nas wszystkich" - zapowiadała Paulina Przybysz.