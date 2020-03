Whitesnake: Koncert w Polsce odwołany. David Coverdale przejdzie operację

Zaplanowany na 29 kwietnia w klubie Stodoła w Warszawie koncert hardrockowej grupy Whitesnake nie odbędzie się. Wokalista Davdi Coverdale ze względu na operację przepukliny odwołał wszystkie występy w 2020 r.

David Coverdale odwołał wszystkie koncerty grupy Whitesnake /Amy Sussman /Getty Images

Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Obecnie u boku lidera występują Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (perkusja) i Włoch Michele Luppi (klawisze). Najkrótszym stażem może pochwalić się ten ostatni, który dołączył w 2015 r. grając na trasach "The Purple Tour" (2015), "The Greatest Hits Tour" (2016) i "The Purple Tour" (2018).

Coverdale w mediach społecznościowych "z ciężkim sercem" poinformował o odwołaniu wszystkich koncertów zaplanowanych na 2020 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Whitesnake Love Will Set You Free

Okazuje się, że 68-letni rockman musi przejść operację przepukliny.

"W tym czasie mogę jedynie zaoferować wam, moim wspaniałym muzykom z Whitesnake i naszej ekipie moją miłość i szczere przeprosiny, a także wyrazy ubolewania przyjaciołom z którymi mieliśmy koncertować: Foreigner, Europe i Sammy'emu Hagarowi za te nieprzewidziane osobiste kwestie zdrowotne, którymi zajmę się przy pierwszej możliwej sposobności" - ogłosił David Coverdale, dodając, że śpiewanie jest dla niego obecnie "bardzo bolesne".

Clip Whitesnake Here I Go Again

Dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. 13. studyjny album "Flesh & Blood".

Clip Whitesnake Shut Up & Kiss Me