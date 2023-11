Warsaw Rocks '24: Nowa rockowa impreza na mapie stolicy. Scorpions, Europe i inni! [DATA, BILETY]

Warsaw Rocks '24 to całkiem nowy cykl na mapie stolicy. Impreza, która odbędzie się 26 lipca 2024 roku zgromadzi z pewnością wielu fanów rockowych brzmień.

Jak na razie organizatorzy zapowiedzieli udział dwóch legend gatunku: grupy Scorpions oraz Europe! Kolejni artyści i zespoły zostaną podane do wiadomości nieco później.

Warsaw Rocks '24 - nowa rockowa impreza w Warszawie. Kto wystąpi?

Sprzedaż biletów odbędzie się za pośrednictwem organizatora, Live Nation. Wejściówki będzie można nabyć od 1 grudnia (start: godz. 11). Wcześniej jednak odbędzie się przedsprzedaż wejściówek dla klientów Citi Handlowy (29 listopada, g. 11), a dobę później dla użytkowników Ticketmaster.

Na razie nie są znane ceny biletów na Warsaw Rocks '24.

Headlinerem koncertu jest niemiecka grupa Scorpions. Minęło 50 lat od czasów, gdy młodzi Klaus Meine, Rudolf Schenker i Matthias Jabs wędrowali ulicami Hanoweru niosąc ze sobą instrumenty i wzmacniacze. W ciągu pół wieku stali się najbardziej utytułowanym zespołem rockowym w Niemczech, a w Europie, są żywym dowodem na to, że nie tylko VW, Mercedes czy BMW, mogą konkurować na arenie międzynarodowej, ale również muzyka rockowa.

Niezliczone zespoły, w tym Smashing Pumpkins, a także Green Day, Korn, System Of A Down czy Queensryche na przestrzeni lat tworzyły własne wersje utworów Scorpions. Na przykład utwór "Rock You Like A Hurricane" był coverowany ponad 150 razy przez najróżniejszych muzyków!

Przedstawienie kariery Scorpions w liczbach jest praktycznie niemożliwe. Jednak jedną z liczb, o których należy wspomnieć, jest ponad 100 milionów sprzedanych do tej pory płyt. Sprawia to, że Scorpions jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów rockowych w Europie.

Ponadto wiadomo, że pojawi się zespół Europe, znany z przeboju "The Final Countdown".

Przez ponad trzy dekady oraz kilkadziesiąt milionów sprzedanych płyt, Joey Tempest (wokal), John Norum (gitary), Mic Michaeli (klawisze), John Leven (bas) i Ian Haugland (perkusja) bez zmian ciężko pracują, aby każdego roku móc występować na całym świecie oraz produkować albumy, doceniane zarówno przez fanów, jak i branżę muzyczną.

W 2022 roku zespół powrócił z pełną mocą, zaczynając od trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii z Whitesnake i Foreigner, następnie wkraczając z tymi pierwszymi do Europy, aby wystąpić na licznych, prestiżowych festiwalach. W grudniu 2022 roku zespół wystąpił na trzech wyprzedanych koncertach w Chile, Brazylii i Argentynie.

Na koniec roku zespół otrzymał specjalną nagrodę YouTube za MILIARD wyświetleń hitu "The Final Countdown" z 1986 roku - jest to pierwszy szwedzki zespół, który otrzymał to wyróżnienie tylko za sprawą jednego utworu.