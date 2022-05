Tuż przed koncertem w Norymberdze 12 maja Peter Hammill trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg operacyjny. Wszystko przebiegło pomyślnie, lecz 73-letni wokalista wymaga rekonwalescencji.

Zaplanowane na 22 i 23 maja polskie koncerty - odpowiednio w Warszawie (Palladium) i Krakowie (Klub Studio) - zostały odwołane.

Nowe terminy zostaną podane wkrótce. Bilety zachowują ważność, ale można je też zwracać w miejscach zakupu.

Van Der Graaf Generator, niegdyś stawiany w jednym rzędzie obok takich grup jak Yes czy Jethro Tull, na początku 2004 roku, po ponad ćwierćwieczu, reaktywował się w oryginalnym składzie: Peter Hammill (wokal, gitara, instrumenty klawiszowe), Guy Evans (perkusja), Hugh Banton (organy, bas) i David Jackson (saksofon i flet).

W kwietniu 2005 roku ukazała się podwójna płyta "Present" zawierająca premierowy materiał. Wkrótce z zespołem pożegnał się Jackson, a Hammill ogłosił, że zespół będzie kontynuował działalność jako trio.

W kolejnych latach ukazały się płyty "Trisector" (2008) i "A Grounding in Numbers" (2010). W 2012 r. ukazał się "Alt", zbiór muzycznych eksperymentów i improwizacji. Ostatni album studyjny grupy "Do Not Disturb" miał premierę w 2015 r.

Zarówno na scenie, jak i w studiu muzycy zdecydowanie wolą patrzeć do przodu, a nie oglądać się za siebie, dlatego też w programie ich koncertów - obok klasyków z repertuaru - znajduje się wiele nowych utworów. Postawili sobie też za punkt honoru, by zawsze zaskoczyć publiczność utworem nieco zapomnianym i rzadziej wykonywanym - z katalogu VdGG i solowego dorobku Petera Hammilla.