Z powodu pandemii koronawirusa kwartetowi z Magdeburga nie udało się zakończyć poprzedniej trasy "Melancholic Paradise".

Teraz zespół - z powodu obecnej sytuacji politycznej - po raz kolejny przekazał informacje o przełożeniu trasy "Beyond the World Tour". W związku z tym zmianie uległa przez to także data jedynego koncertu w Polsce - z 14 maja na 22 maja 2023 r. Występ Tokio Hotel odbędzie się w MCK w Katowicach.

"Codziennie dyskutujemy na temat tego, co jest właściwe i jak dalej mamy postępować. To po prostu nie jest w porządku, aby jak zwykle kontynuować to, co do tej pory robiliśmy i nie zamierzamy tego czynić. Jednocześnie muzyka zawsze była miejscem miłości, nadziei i jedności, a my staramy się znaleźć sposób, aby nadal dzielić się tym z wami. Jesteśmy pewni, że wszyscy rozumieją, że nie możemy kontynuować naszej trasy zgodnie z planem, ale dziś możemy ogłosić, że z powodzeniem przenieśliśmy większość występów na nowe terminy w 2023 roku" - przekazali muzycy.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w maju tego roku, a także w pierwotnie planowanym terminie w 2021 roku zachowują swoją ważność na katowicki występ zespołu w 2023 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły.

Grupa od dłuższego czasu pracuje nad swoim najnowszym, jeszcze niezatytułowanym, szóstym już w dorobku albumem. Po wydaniu w 2019 roku takich utworów jak "Melancholic Paradise", "When It Rains It Pours" i "Chateau" kolejnym singlem był "Berlin" z gościnnym udziałem kanadyjskiej wokalistki VVAVES.



Kolejnymi nagraniami były utwory "White Lies" (z udziałem niemieckiego duetu Vize), "Here Comes the Night" i wypuszczony ostatecznie w lutym "Bad Love".

Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

I kategoria - 400/420 zł

II kategoria - 200/ 220 zł.

Po niesamowitych sukcesach singla "Durch den Monsun" ("Przez ten wiatr") oraz piosenki "Schrei" ("Krzycz") zespół stał się jednym z najpopularniejszych wykonawców w Europie, a na koncertach Tokio Hotel dochodziło do zbiorowej histerii nastoletniej widowni.

Później zespół musiał odrobinę zmienić styl, co było słychać na kolejnym singlu z debiutanckiej płyty "Schrei" zatytułowanym "Rette Mich" ("Ratuj mnie"). Wszystko to z powodu "nowego" głosu wokalisty Billa Kaulitza, który w tamtym czasie przeszedł mutację (i przy okazji zmienił image).

Formacja ma na swoim koncie ponad 10 mln sprzedanych płyt w 68 krajach, a także niezliczone nagrody na całym świecie.

W ostatnim czasie głośniej zrobiło się o grającym na gitarze Tomie Kaulitzu - w lutym 2019 r. muzyk w tajemnicy poślubił niemiecką supermodelkę Heidi Klum, która jest od niego starsza o 16 lat. Dla Klum był to trzeci ślub - wcześniej była m.in. żoną wokalisty Seala.