Wydarzenie pod hasłem Tiësto at Arena zakończy się nad ranem w świąteczny, wolny od pracy czwartek.

9-godzinny event legendy muzyki elektronicznej dopełnią występy zaproszonych przez Tiësto gości z międzynarodowej i polskiej sceny klubowej: Acraze, Mike Williams, Sem Vox, neeVald, Tribbs, Rudy B2B Encore, Julian Suppo.

Czerwcowy występ Holendra w Gliwicach będzie częścią jego europejskiej trasy. Laureat nagrody Grammy, trzykrotnie wybrany przez fanów najlepszym DJ-em świata zabierze uczestników w niesamowitą, pełną emocji i niespotykanej energii muzyczną podróż wzbogaconą przez niespotykane wizualizacje i efekty świetlne.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tiësto Escape Me

Sprawdź tekst utworu "Escape Me" w serwisie Teksciory.pl!

Kim jest Tiësto?

Jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie, gwiazdor muzyki house pochodzi z Holandii i naprawdę nazywa się Tijs Michiel Verwest.

W latach 2002-04 trzy razy z rzędu znalazł się na szczycie listy najlepszych DJ-ów na świecie czytelników "DJ Magazine". "Forbes" w 2016 r. szacował majątek Holendra na prawie 40 mln dolarów.

Clip Tiësto Secrets - & KSHMR feat. Vassy

W lutym 2015 r. zaczął spotykać się z wówczas 23-letnią modelką Anniką Backes - para poznała się w jednej z nowojorskich restauracji za sprawą wspólnych znajomych.

Trzy lata później podczas wakacji na Malediwach DJ poprosił swoją wybrankę o rękę. Pierwotnie ślub planowali w Las Vegas, ostatecznie stanęło na Amangiri położonym w środku pustyni Utah. W listopadzie 2020 r. na świat przyszła ich córka - Viola Margreet Verwest.

Clip Tiësto Ritual - & Jonas Blue & Rita Ora

Sprawdź tekst utworu "Ritual" w serwisie Teksciory.pl!

Do największych przebojów Tiësto należą m.in. "Secrets" (feat. KSHMR i Vassy), "Don't Be Shy" (z Karol G), "The Business", "The Only Way Is Up" (z Martinem Garrixem), "Red Lights", "Jackie Chan" (feat. Dzeko, Preme i Post Malone) i "Ritual" (z Jonas Blue i Ritą Orą).