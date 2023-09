Theo Katzman, po świetnie przyjętym występie na festiwalu Jazz Around 2022, zagra w Warszawie najnowsze utwory z zapowiadanego albumu "Be The Wheel".

Amerykański multiinstrumentalista, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny z Los Angeles, sięga do gatunkowego soulu, R&B, rock'n'rolla i folku. Jego muzyka to fuzja popu, jazzu, funku i indie rocka. Artysta jest członkiem funkowej supergrupy Vulfpeck, jednak to solowe projekty stawia na pierwszym miejscu w karierze.

Urodzony w Nowym Jorku Katzman zaznaczał swoją obecność na scenie od początku XXI wieku, udzielając się w wielu muzycznych projektach. Debiutancki album studyjny "Romance Without Finance" wydał w 2011 roku. Drugi album studyjny Theo Katzmana "Heartbreak Hits", jak sam mówi album "smutku i straty", powstał w trudnym dla artysty czasie w 2017 roku.

Wideo Nobody Loves You Like Your Mother [Official Video]

Ostatnia solowa płyta "Modern Johnny Sings: Songs in The Age of Vibe", na której artysta pod postacią Modern Johnny'ego porusza poważne społeczno-polityczne tematy, ukazał się w styczniu 2020 roku. "Theo Katzman potrafi być i zabawny, i mroczny, i polityczny, i satyryczny i pięknie absurdalny. Można słuchać i słyszeć siebie w jego muzyce" - recenzja albumu w "The Indy Review".

Jako autor tekstów piosenek, artysta koncentruje się przede wszystkim na lirycznej koncepcji utworu. Jego ulubionymi autorami są Frank Ocean, Joni Mitchell i Paul Simon. W muzyce Katzmana pobrzmiewają też echa chwytliwego pop rocka inspirowanego latami 70. takich zespołów jak The Eagles i Little Feat. Najnowszy singel artysty "Be The Wheel" ukazał się na początku lutego i jest zapowiedzią kolejnego albumu.