The Rasmus: Dwa koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Pod koniec października dwa koncerty w Polsce zagra fińska grupa The Rasmus, pamiętana z przeboju "In the Shadows".

Ekipa wokalisty Lauriego Ylönena wystąpi w Poznaniu (21 października, Klub B17) i Warszawie (22 października, Klub Stodoła).

The Rasmus ruszają w trasę "Dead Letters Tour 2019", na której przypomną w całości materiał z płyty "Dead Letters" z 2003 r.

Piąty studyjny album Finów okazał się ich największym komercyjnym sukcesem. To właśnie z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "In the Shadows", "First Day of My Life" i "Guilty".

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 1 lutego od 09:00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl wystartuje w czwartek, 31 stycznia o 10.00 i potrwa do 1 lutego do godziny 08:00.



Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy w środę, 30 stycznia o godz. 10.00 i zakończy się 1 lutego o godz. 08:00.

"'Dead Letters' to najważniejszy album w historii The Rasmus. W momencie jego wydania, w 2003 roku, istnieliśmy już prawie dziesięć lat i byliśmy na progu dorosłości jako zespół. Pewność siebie i ciekawość, lęk przed przyszłością określiły nasz nowy styl i tożsamość na dobre. Chcemy świętować 15-lecie tego albumu, nurkując z powrotem w tym mrocznym świecie i grając go na żywo od początku do końca" - mówi Lauri.



"Jesteśmy bardzo podekscytowani tym albumem, który jest bardzo teatralny i ma mocny wizerunek. Chcemy pokazać ten wizualny świat występami na żywo - niektóre piosenki zagramy po raz pierwszy na żywo!" - dodaje frontman The Rasmus.