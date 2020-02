The Pineapple Thief: Dwa koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W połowie listopada do Polski na dwa koncerty powróci brytyjska grupa The Pineapple Thief.

Na czele The Pineapple Thief stoi Bruce Soord /Gonzales Photo/Per-Otto Oppi/PYMCA/Universal Images Group /Getty Images

Koncerty odbędą się w Krakowie (17 listopada, klub Studio) i Warszawie (18 listopada, klub Stodoła).

Reklama

Ogólna sprzedaż biletów na koncerty w Polsce rozpocznie się w piątek, 21 lutego o godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.



Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 19 lutego godz. 12:00 - piątek, 21 lutego godz. 9:00.



Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 20 lutego godz. 10:00 - piątek, 21 lutego godz. 10:00 na Ticketmaster.pl.



The Pineapple Thief zapowiadają wydanie nowego albumu oraz trasę koncertową, która będzie promowała nadchodzące wydawnictwo. Po sukcesie europejskich oraz amerykańskich koncertów, związanych z promocją albumu "Dissolution" (2018), zespół ponownie rusza w trasę, która obejmie ponad 40 występów w 18 krajach.

Nagrania z ostatnich występów zostały opublikowane na albumie "Hold Our Fire" - trzecim w dorobku zespołu albumie koncertowym.

"2019 rok zakończyliśmy naszą pierwszą trasą koncertową po Ameryce Północnej, która była dla nas symbolicznym zamknięciem epoki 'Dissolution'. Teraz jesteśmy całkowicie skupieni na 2020 roku, który zapowiada się dla nas niesamowicie. Obecnie dodajemy ostatnie szlify do naszego nadchodzącego albumu. Ta płyta, trzecia odkąd Gavin (Harrison) do nas dołączył, składa się w idealną całość. Nasza czwórka pracowała nad nią przez ponad rok i to będzie świetne uczucie móc wyruszyć z tym materiałem w trasę" - mówi wokalista, autor tekstów i gitarzysta Bruce Soord.

Grupę tworzą obecnie: Bruce Soord, perkusista Gavin Harrison (Porcupine Tree, King Crimson), Jon Sykes (bas) i Steve Kitch (klawisze).

The Pineapple Thief, indie/post-progrockowy zespół z Wielkiej Brytanii, jest muzycznym dzieckiem frontmana Bruce'a Soorda, który stworzył ten projekt w 1999 roku w Yeovil w hrabstwie Somerset. Bruce początkowo pracował sam i był przekonany, że nagra tylko jeden album. Nazwę zespołu zaczerpnął z filmu "Magia Batistów" z 1997 roku, w którym główną rolę zagrał Samuel L. Jackson.

Po płytach "Abducting the Unicorn" (1999), "137" (2002) i "Variations on a Dream" (2003) Bruce Soord doszedł do wniosku, że The Pineapple Thief ma przed sobą całkiem obiecującą przyszłość. Zaprosił więc do współpracy basistę Jona Sykesa, gitarzystę Wayne'a Higginsa, perkusistę Keitha Harrisona i klawiszowca Matta O'Leary'ego. Już w pięcioosobowym składzie nagrali czwarty album "12 Stories Down", który później przearanżowali i nagrali na nowo jako "10 Stories Down". W tym czasie z zespołem rozstał się O'Leary, a zastąpił go Steve Kitch, producent "Stories".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Pineapple Thief All The Wars

Kolejne lata przyniosły nowe wydawnictwa i dalsze zmiany składu. Do pracy nad jedenastym albumem, "Your Wilderness" z 2016 roku muzycy zaprosili perkusistę Gavina Harrisona (Porcupine Tree, King Crimson), Johna Helliwella z Supertramp, który zagrał na klarnecie w utworze "Fend for Yourself" i Geoffreya Richardsona (Caravan) z kwartetem smyczkowym. Gavin Harrison nagrał partie perkusji w swoim własnym studiu, a kwartet smyczkowy zarejestrowano w studiu Richardsona w Canterbury. Całość zmiksowali i wyprodukowali Bruce Soord i Steve Kitch.

Clip The Pineapple Thief In Exile