The Killers na Open'er Festival. Koronawirus pokrzyżuje plany organizatorom?

Open'er Festival wydał oświadczenie, w którym zakomunikował, że monitoruje sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Dzień później potwierdzono, że kolejną gwiazdą imprezy został zespół The Killers.

The Killers powrócą do Polski, aby promować swój szósty album studyjny "Imploding The Mirage". Za produkcję płyty odpowiada zespół oraz Shawn Everett i Jonathan Rado z Foxygen.

Na trasę grupa ma wyruszyć pod koniec maja. Istnieje jednak zagrożenie, że z powodu pandemii koronawirusa, trasa zostanie przełożona, a poszczególne koncerty odwoływane.

Sam Brandon Flowers zaapelował do swoich fanów o odpowiednie zachowanie w trudnym czasie oraz zademonstrował, jak myć ręce do hitu "Mr. Brightside".



Organizatorzy Open'er Festivalu również monitorują sytuację związaną z koronawirusem. W związku z tym wydali oświadczenie.

"Przygotowania do festiwalu trwają. Pracujemy zdalnie, ale zgodnie z planem. Nieustannie i bardzo szczegółowo monitorujemy sytuację krajową i międzynarodową, będąc jedocześnie w stałym kontakcie z władzami i służbami, z naszymi międzynarodowymi partnerami i artystami. Open’er 2020 przed nami. W tej chwili nie ma przesłanek świadczących o tym, że imprezy muzyczne zaplanowane za kilka miesięcy, w sezonie letnim, kiedy powróci ciepło, miałyby zostać odwołane" - czytamy.

Zapowiedziano również, że w wypadku sytuacji kryzysowej, powstał plan awaryjny i gotowy scenariusz działania.