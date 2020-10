The Killers na Open'er Festival 2021. Kolejna gwiazda potwierdzona [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Amerykańska grupa The Killers to kolejna gwiazda potwierdzona na przyszłoroczną edycję Open'er Festivalu. Przypomnijmy, że w tym roku z powodu pandemii koronawirusa impreza w Gdyni została odwołana.

Brandon Flowers (The Killers) w akcji /Jim Dyson /Getty Images

Organizatorzy starają się potwierdzić gwiazdy, które miały pojawić się w 2020 r. Do tej pory na 2021 r. (30 czerwca - 3 lipca) swój udział potwierdzili m.in. Kendrick Lamar, twenty one pilots, Martin Garrix, A$AP Rocky, The Chemical Brothers, fka twigs, Anderson .Paak & The Free Nationals, Michael Kiwanuka, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes i Yungblud.

Kolejną gwiazdą Open'er Festival 2021 będzie grupa The Killers.

Amerykanie powrócą do Polski, aby promować swój szósty album studyjny "Imploding The Mirage" ( sprawdź pierwszy singel! ). Za produkcję płyty odpowiada zespół oraz Shawn Everett i Jonathan Rado z Foxygen.

Bilety w sprzedaży (do 7.06.2021 lub do wyczerpania puli):



Karnet 4 dni - 649 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 749 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) - 459 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 529 zł

Bilet jednodniowy - 315 zł.