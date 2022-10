The HU na trzech koncertach w Polsce! Kiedy i gdzie zagrają?

Folkmetalowy zespół z Ułan Bator we wrześniu tego roku wydał drugą płytę - "Rumble Of Thunder", która ukazała się nakładem wytwórni Better Noise Music. Z tej okazji grupa ruszyła w europejską trasę koncertową.

Pojawią się m.in. na trzech koncertach w Polsce: 4 listopada w gdańskim B90, 5 listopada w Warszawie w klubie Progresja, a ostatni koncert zaplanowany jest na 7 listopada w krakowskim Studiu. "Radzimy zapiąć pasy, bo na żywo te wszystkie smaczki wybrzmiewają jeszcze intensywniej niż w wersjach studyjnych" - zapowiadają organizatorzy.



The HU - folkmetalowy zespół z Mongolii

"Znamy już historie zespołów-ciekawostek, których gwiazda zgasła zanim na dobre zdążyła rozbłysnąć, ale ekstrawagancja The Hu nie jest ich jedynym, lecz jednym z wielu atutów. Nafaszerowany mongolskim folklorem heavy metal już parę lat temu podbił cały świat, ale przesympatyczny kwartet nie osiada na laurach, a cały czas próbuje czegoś nowego.W jednym z wywiadów powiedzieli, że kochają każdy gatunek muzyczny i o ile takie deklaracje w przypadku zwyczajnych ludzi traktuje się z przymrużeniem oka, o tyle ci kolesie naprawdę mogą lubić wszystko" - czytamy w opisie wydarzenia.

Zespół The HU ( posłuchaj! ) powstał w 2016 roku w Ułan Bator. Rozgłos zdobyli dwa lata później, kiedy w serwisie YouTube pojawiły się dwa single - "Yuve Yuve Yu" i "Wolf Totem". Obecnie pierwszy z nich ma 102 mln wyświetleń, a drugi - 79 mln. W 2019 roku wydali debiutancką płytę pt. "The Gereg".