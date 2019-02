The Exploited w Polsce: Koncert w Warszawie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W połowie kwietnia do Polski powraca brytyjska legenda punk rocka - The Exploited.

Na czele The Exploited stoi Wattie Buchan /Lorne Thomson/Redferns /Getty Images

W połowie lutego 2014 roku w Lizbonie 57-letni wówczas wokalista Wattie Buchan doznał ataku serca na scenie. Lider The Exploited trafił do szpitala na kilkudniową obserwację. W związku z jego problemami zdrowotnymi odwołano trzy koncerty w Polsce.

Niezmordowany Wattie Buchan z kolegami powrócił na scenę w listopadzie 2014 r.

Problemy sercowe legendy punk rocka sprawiły, że odwołano też ich występ na Przystanku Woodstock 2017.

Jedyny polski koncert odbędzie się 14 kwietnia w Klubie Proxima w Warszawie.

Clip The Exploited Beat The Bastards (LIVE VIDEO)

Bilety: przedsprzedaż 80 zł; w dniu koncertu 100 zł.



Gośćmi specjalnymi w Warszawie będą rodzime legendy sceny punk: Ga-Ga oraz Moskwa.

"Dla mnie to wielkie wydarzenie, gdyby nie Exploited - nasza REBELIA nie była by rebelią - dla mnie to żywa legenda!" - mówi Smalec, lider grupy Ga-Ga.