Amerykanie zagrają 11 lipca w krakowskim klubie Studio. Podopieczni Nuclear Blast Records przyjadą do Polski w ramach zakrojonej na szeroką skalę, letniej trasy po Europie, która obejmie blisko 30 koncertów.

U boku Testament zobaczymy dwóch znakomitych gości z tego samego muzycznego środowiska, równie cenionych przedstawicieli thrashu z okolic Bay Area, a zarazem aktualnych kolegów z tej samej wytwórni: Exodus i Heathen.

Bilety na krakowski koncerty pionierów amerykańskiego thrash metalu - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w cenie 149 zł (miejsca stojące; 190 zł w dniu imprezy) i 199 zł (balkon; 220 zł w dniu imprezy).

Reklama

Ostatnim albumem Testament pozostaje wydany na początku kwietnia 2020 roku "Titans Of Creation".

Dodajmy, że w styczniu z grupą ponownie rozstał się słynny perkusista Gene Hoglan (m.in. Dark Angel, Dethklok, eks-Death i Strapping Younf Lad). Nazwisko jego następcy nie zostało jeszcze ujawnione. Animowany teledysk "Children Of The Next Level" Testament z płyty "Titans Of Creation" możecie zobaczyć poniżej: