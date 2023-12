Koncert The Smashing Pumpkins w PreZero Arenie Gliwice odbędzie się w ramach trasy koncertowej "The World Is a Vampire Tour".

Regularna sprzedaż biletów rozpocznie się 18 grudnia o godzinie 12:00. Dzień i dwa dni wcześniej wejściówki trafią do przedsprzedaży.



Gdy Smashing Pumpkins zadebiutowali na scenie muzycznej w 1988 roku, byli fenomenem, jakiego świat nigdy wcześniej nie słyszał. Łącząc gatunki takie jak rock, pop, shoegaze, metal, rock gotycki, rock psychodeliczny i muzyka elektroniczna, stworzyli dźwiękowy kalejdoskop, w którym spotkały się sentymentalne melodie, pompatyczna instrumentacja i błyskotliwe teksty.

Smashing Pumpkins wracają do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Zasłynęli dzięki takim płytom, jak "Siamase Dreams" i "Mellon Collie and the Infinite Sadness". Grupa, choć kilkukrotnie zmieniała skład, od zawsze dowodzona była przez Billy'ego Corgana (wokal, gitara). Obecnie u boku lidera występują James Iha (gitara) i Jimmy Chamberlain (perkusja), a na koncertach wspierają ich Jack Bates (bas) i Katie Cole (instrumenty klawiszowe, gitara).



Amerykanie mają na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt, dwie nagrody Grammy, dwie nagrody MTV VMA i American Music Award.

W maju pojawił się najnowszy album "ATUM". Płyta jest kontynuacją albumów "Mellon Collie..." z 1995 roku oraz "Machina/Machine of God" z 2000 roku. Zawierający 33 utwory w 3 aktach monumentalny "ATUM" został napisany i wyprodukowany przez Corgana w ciągu ostatnich 4 lat.

"Gdy dorastałem, wiedziałem, że istnieją zespoły takie jak Siouxsie and the Banshees i The Cure, co oznaczało, że było miejsce dla ludzi takich jak ja. O tym jest 'The World Is A Vampire'. Wspieraj poczucie wspólnoty - jeśli nie pasujesz, należysz tutaj. Chodzi o wspólne doświadczenie i szacunek dla innych, ale ostatecznie o dobrą zabawę. Prawdziwy alternatywny festiwal, na którym my wszyscy samozwańczy dziwacy i outsiderzy świata możemy się spotkać i zrobić imprezę" - komentuje Billy Corgan.

U boku Smashing Pumpkins w Gliwicach pojawi się grupa Interpol. Zaczynali jako jeden z kluczowych zespołów nowojorskiego rockowego odrodzenia z początków XXI wieku, a od ponad 20 lat pozostają w czołówce najważniejszych grup gitarowych na świecie.



Dzięki takim utworom jak "Evil", "The Heinrich Maneuver", "Rest My Chemistry" czy "All the Rage Back Home" Interpol zbudował status rockowej ikony, z ponad 2 miliardami streamów w skali globalnej.



W 2022 roku ukazał się ich siódmy album "The Other Side of Make-Believe", a Paul Banks, Daniel Kessler i Sam Fogarino nigdy nie stracili poczucia sensu, ani wspólnego celu i są nadal świetnie działającym muzycznym organizmem. Przez lata próbowano przypisywać im łatki, jak alternatywa czy indie. Ale Interpol ich nie potrzebuje. To po prostu jedna z najbardziej charakterystycznych, konsekwentnych i wytrwałych rockowych grup XXI wieku.