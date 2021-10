Swedish House Mafia na koncercie w Polsce! [BILETY, MIEJSCE, CENY]

Supergrupa Swedish House Mafia powraca! Właśnie zadebiutowała nowa piosenka z udziałem The Weeknda, "Moth to a Flame", w sieci pojawił się też teledysk. Zespół tym samym przygotowuje fanów do wydania nowej płyty, "Paradise Again". Oznacza to tez, że wróci do koncertowania. I zagra koncert w Polsce!

Clip The Weeknd, Swedish House Mafia Moth To A Flame (Official Video)

Swedish House Mafia w Polsce 2022. Kiedy koncert? [BILETY, CENY, MIEJSCE]

To będzie pierwsza tak duża trasa zespołu od prawie dziesięciu lat. Swedish House Mafia zagra w przyszłym roku dziesiątki koncertów na całym globie, łącznie z występem na festiwalu Coachella 2022. Zawita także do Polski, 21.10.2022 roku. Koncert odbędzie się w TAURON Arenie Kraków, a bilety będzie można kupić w ogólnej sprzedaży już od 29.10.2021 roku za pośrednictwem strony zespołu i LiveNation. Przedsprzedaż dla klientów CITI Handlowy ruszy 27 października 2021 roku o 10, dla Ticketmaster - 28.10.2021 roku. Ceny biletów na razie pozostają tajemnicą.

Pełna trasa prezentuje się następująco:

Zdjęcie Swedish House Mafia wyruszy w globalną trasę w 2022 roku / materiały prasowe