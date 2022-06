Suffocation: Koncert we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Kultową grupę z Long Island zobaczymy 28 lipca na deskach wrocławskiego klubu Akademia. Będzie to jedyny polski koncert Suffocation w ramach letniej trasy Amerykanów po Starym Kontynencie.



Bilety na imprezę - organizowaną przez Knock Out Productions - dostępne są w cenie 79 zł (100 zł w dniu koncertu).



Przypomnijmy, że ostatnią dużą płytą nowojorczyków pozostaje "...Of The Dark Light", która ujrzała światło dzienne w połowie 2017 roku. Pod koniec zeszłego roku podopieczni Nuclear Blast Records opublikowała także nowy album koncertowy "Live In North America". Prace nad świeżym longplayem trwają.



Pomnikowy, debiutancki album "Effigy Of The Forgotten" Suffocation z 1991 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo S̲uffocation̲ - Effi̲g̲y of The For̲g̲otten (1991) [Full Album] HQ