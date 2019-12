Stormzy: Koncert w Polsce i płyta "Heavy Is The Head". Gościnnie Ed Sheeran i Bruna Boy

3 marca 2020 r. w klubie Stodoła w Warszawie wystąpi Stormzy. 26-letni raper z Wielkiej Brytanii będzie promował właśnie wydany nowy album "Heavy Is The Head".

Stormzy przyjedzie z nową płytą do Polski /Tristan Fewings /Getty Images

Do promocji "Heavy Is The Head" wybrano singel "Own It", w którym Stormzy'ego wsparli Ed Sheeran i Bruna Boy.

Clip Stormzy OWN IT (feat. ED SHEERAN & BURNA BOY)

Reklama

Utwór jest trzecim nagraniem w dorobku 26-latka, który dotarł do pierwszej piątki brytyjskiej listy przebojów.

Raper do współpracy przy płycie zaprosił takich twórców, jak m.in. Aitch, Headie One, H.E.R., Tiana Major9 i YEBBA.

Przed premierą Stormzy ujawnił 5 z 16 utworów z płyty. W kwietniu ukazał się "Vossi Bop", którym gwiazdor przerwał 2-letnie milczenie. Numer w ciągu tygodnia zdobył 12,7 miliona streamów, co jest rekordowym wynikiem wśród brytyjskich raperów.

Clip Stormzy VOSSI BOP

Niedługo później fani poznali "Crown" i "Wiley Flow" nagrany w hołdzie brytyjskiemu MC, Wileyowi, a przed premierą płyty do sieci trafił klip do utworu "Audacity".

Clip Stormzy AUDACITY (feat. HEADIE ONE)

Wywodzący się ze sceny niezależnej, zaangażowany społecznie i politycznie Stormzy za sprawą tegorocznego występu na Glastonbury stał się jedną z najbardziej inspirujących postaci brytyjskiej popkultury. Korzystając ze statusu gwiazdy festiwalu, poruszył na scenie ważne współczesne problemy, w tym kwestię niesprawiedliwości wobec młodych czarnoskórych dzieciaków krzywdzonych przez stronniczy system sprawiedliwości.



Chociaż w ubiegłym roku Stormzy nie był aktywny na polu muzycznym, cały czas angażował się w działalność dobroczynną. W lipcu 2018 roku uruchomił program stypendiów - "The Stormzy Scholarship" - adresowany do czarnoskórych studentów Uniwersytetu Cambridge. Latem tego roku odbyła się druga edycja programu.

Ponadto we współpracy z Penguin Random House UK założył wydawnictwo #Merky Books i opublikował w listopadzie 2018 roku własną książkę "Rise Up: The Story So Far". W ramach wydawnictwa zrealizował również inicjatywę "Writers Prize", której celem jest wyszukiwanie pisarskich talentów nowego pokolenia.

Gdyby tego było mało, MC, którego mama pochodzi z Ghany, w styczniu 2019 roku założył własną wytwórnię #Merky Records, w barwach której zamierza wydawać płyty nowych, obiecujących artystów.