Sting: Koncert w Polsce przełożony na 2022 r. z powodu koronawirusa [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

W związku z pandemią koronawirusa Sting zdecydował się przełożyć swoją trasę "My Songs". Poznaliśmy nową datę koncertu w Warszawie.

Sting powróci do Polski w 2022 r. /Andrew Toth /Getty Images

Koncert w Polsce pierwotnie miał się odbyć w 24 lipca 2020 r., później przełożono go na 25 lipca 2021 r.

Teraz Sting poinformował, że trasa "My Songs" została ponownie przełożona na kolejny rok.

Nowa data polskiego występu to 30 lipca 2022 r. Miejsce pozostaje bez zmian - PGE Narodowy w Warszawie.

Zakupione bilety nie przepadają - obowiązują one na nową datę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sting i Shaggy o zainspirowaniu się muzyką reggae TV Interia

"'My Songs' to moje życie opowiedziane piosenkami. Niektóre z nich zostały zrekonstruowane, niektóre odnowione, niektóre zmienione, ale wszystkie brzmią współcześnie" - komentował Sting przed premierą.



Od tego czasu brytyjski muzyk wydał kolejny album - "Duets" (premiera 19 marca 2021 r.).



Składanka zawiera takie nagrania, jak m.in. "Desert Rose" (gościnnie Cheb Mami), "It's Probably Me" (z Erikiem Claptonem) i "Don't Make Me Wait" (z wspólnej płyty "44/876" z Shaggym), a także duety z m.in. Annie Lennox, Mary J. Blige, Melody Gardot, Craigem Davidem, Herbiem Hancockiem i Charles'em Aznavourem.

Sting i Shaggy - Łódź, 17 listopada 2018 r.

Podczas trwającej trasy "My Songs" pojawiają się takie przeboje, jak m.in. "Englishman in New York", "Fields of God", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", "Roxanne" i "Message in the Bottle".

Sting dotychczas sprzedał ponad 100 mln płyt na całym świecie (solo i z zespołem The Police), zdobył najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia. Latem 2018 r. wydał wspólny album z Shaggym "44/876", który w Polsce ma już status złotej płyty.