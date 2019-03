Sandra, Thomas Anders, Fancy i inni. POP Arena - 80's Festival w Lublinie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

7 września w Arenie Lublin odbędzie się kolejna edycja POP Arena - 80's Festival, w ramach której wystąpią gwiazdy lat 80., m.in. Sandra, Thomas Anders i Modern Talking Band, Fancy, C.C. Catch i Savage.

Sandra w połowie lat 80. /Imago Stock and People / East News

"Na lubelskim stadionie będzie można usłyszeć wszystkie największe hity tych artystów, które królowały na szczytach list przebojów i które są szlagierami do dziś" - czytamy w informacji o POP Arena - 80's Festival.

Reklama

Na scenie zaprezentują się Thomas Anders & Modern Talking Band, Sandra, Fancy, C.C. Catch, Savage i Joy.

Koncert odbędzie się w ramach XI Europejskiego Festiwalu Smaku - edycja Litwa, dedykowanego 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

Informacja o biletach i cenach pojawi się wkrótce.

Thomas Anders znany jest jako członek słynnej w latach 80. i 90. grupy popowej Modern Talking, ale ma też w dorobku nagrania solowe. Jego kariera zaczęła się w 1980 r., kiedy to jako zwycięzca konkursu młodych talentów Radia Luxemburg podpisał swój pierwszy kontrakt płytowy.

We wrześniu 1984 wraz z Dieterem Bohlenem założył Modern Talking, która królowała w latach 80. na dyskotekowych parkietach. Po rozpadzie zespołu kontynuował karierę solową (z pięcioletnią przerwą po reaktywacji zespołu). Największe solowe przeboje Andersa to m.in. "Love Of My Own", "Independent Girl" czy "Songs That Live Forever".

Clip Modern Talking You're My Heart, You're My Soul (New Version)

Sandra to niemiecka piosenkarka pop i disco. Zaczynała jako nastolatka w dziewczęcym trio Arabesque, później święciła triumfy pod opieką przyszłego męża, producenta Michaela Cretu. Jej międzynarodowa kariera ruszyła w 1985 r. dzięki singlowi "(I'll Never Be) Maria Magdalena". Piosenka zdobyła pierwsze miejsce na listach przebojów w 21 krajach. Później przyszły kolejne hity m.in. "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" i "Hiroshima". W latach 90. użyczała głosu w projekcie muzycznym swojego męża - Enigma, m.in. w hicie "Sadeness".

Clip Sandra Maria Magdalena

W 2009 r. Sandra i Thomas Anders nagrali duet - "The Night Is Still Young":

Clip Sandra The Night Is Still Young (& Thomas Anders)

Sprawdź tekst utworu "The Night Is Still Young" w serwisie Tekściory.pl!