Jeden z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki elektronicznej, Tangerine Dream, zawita w grudniu do Polski na dwa wyjątkowe koncerty w ramach trasy "From Virgin To Quantum Years 2024".

Grupa założona w 1967 roku przez Edgara Froese (zmarł w styczniu 2015 r.), zdobyła ogromną popularność dzięki eksperymentalnemu podejściu do elektronicznej muzyki. Unikalne połączenie syntezatorów, dźwięków ambientowych i elektronicznych improwizacji uczyniło ich pionierami gatunku.

Reklama

Dodajmy, że pierwszy koncert po śmierci lidera odbył się w czerwcu 2016 r. w Szczecinie.



Tangerine Dream w Polsce. Gdzie odbędą się koncerty?

Obecnie na scenie w składzie Tangerine Dream występują Thorsten Quaeschning (instrumenty klawiszowe), Hoshiko Yamane (instrumenty smyczkowe) i Paul Frick (syntezator, klawisze).



Zespół wystąpi w Warszawie (Klub Progresja - miejsca stojące, 5 grudnia) i Krakowie (ICE Kraków Congress Centre - miejsca siedzące, 6 grudnia). Bilety na oba koncerty trafiły już do sprzedaży.

5.12. - Warszawa, Progresja (miejsca stojące)

Bilety: 199 zł przedsprzedaż, 219 zł w dniu koncertu.

6.12 - Kraków, ICE Kraków Congress Centre (miejsca siedzące)

Bilety:

I miejsca: 239 zł przedsprzedaż, 259 zł w dniu koncertu.

II miejsca: 219 zł przedsprzedaż, 239 zł w dniu koncertu.

III miejsca: 199 zł przedsprzedaż, 219 zł w dniu koncertu.

IV miejsca: 179 zł przedsprzedaż, 199 zł w dniu koncertu.