Ruszają w pożegnalną trasę. Gdzie odbędzie się ostatni koncert w Polsce?

Zespół znajduje się w gronie 10 najlepiej sprzedających się formacji z Kanady (z wynikiem ponad 15 mln egzemplarzy), a wśród otrzymanych nagród ma m.in. dwie statuetki i sześć nominacji do Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy) oraz nominację do Grammy za utwór "Blood in My Eyes" (2012).