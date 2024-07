Już 13 lipca w Warszawie zagrają Only The Poets. To brytyjski zespół, pochodzący z kultowego Reading, tworzący muzykę gatunku indiepop i indierock.

Grupa występuje razem od 2017 roku, w którym też wydali swój debiutancki singel "Ceasefire". Zaledwie rok później ich kawałek "Even Hell" znalazł się na szczycie listy przebojów BBC Radio 1 i został wybrany utworem tygodnia. Only The Poets mieli okazję supportować gwiazdy takie jak Louis Tomlinson czy Lewis Capaldi.

Na Letniej Scenie Progresji zagra także Isaac Anderson. Wykonawca zadebiutował w 2021 roku EP-ką "Love in Conversation", która przyniosła mu sympatię wielu odbiorców. Isaac to brytyjski artysta, wykonujący muzykę gatunku indiepop. Muzyk nie boi się jednak eksperymentować i często szuka nieoczywistych brzmień. W 2022 wydał single "This Could Be Paradise" i "Mess Me Up", które przyniosły mu miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.