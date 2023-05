Rusza trasa "Disney Księżniczki Koncert". Gdzie i kiedy zagrają?

Zbliża się Dzień Dziecka, a to dobry moment, aby wraz z najbliższymi spędzić niezapomniane chwile w towarzystwie Księżniczek Disneya. To one od lat wzruszają i przypominają o najważniejszych wartościach. Bohaterki uczą pokonywania trudności, walki o szacunek i życia na własnych zasadach.

Bijącym sercem najsłynniejszych produkcji Disneya są niezapomniane piosenki, towarzyszące ich wielbicielom podczas całej życiowej drogi. Teraz będzie można posłuchać ich na żywo!

Trasa "Disney Księżniczki Koncert" zawita do pięciu największych polskich miast. Utalentowana obsada z Sarą James na czele przypomni odbiorcom o bohaterstwie Pocahontas i Mulan, o rozterkach Ariel z "Małej syrenki" i relacji Elsy i Anny z "Krainy lodu". Ponadto będzie można posłuchać utworów z "Vaiany: Skarbu oceanu", "Zaplątanych" czy "Aladyna".

Reklama

Tak prezentuje się obsada w poszczególnych miastach:

Kraków (7.05): Sara James, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin "Sosna" Sosiński

Katowice (14.05): Sara James, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin "Sosna" Sosiński

Warszawa (27.05): Justyna Bojczuk, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin "Sosna" Sosiński

Warszawa (28.05): Sara James, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin "Sosna" Sosiński

Wrocław (11.06): Sara James, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin "Sosna" Sosiński

Gdańsk/Sopot (18.06): Justyna Bojczuk, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin "Sosna" Sosiński